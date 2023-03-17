ООО «Байкальские макароны» купило пятиэтажное здание на улице Красногвардейской в центре Омск

Фото: Дом.рф

Госкорпорация «Дом.рф» подвела итоги торгов на продажу пятиэтажного административного здания, расположенного по адресу улица Красногвардейская, 40 в центре Омска.

Согласно информации на портале ГИС Торги, обладателем здания общей площадью 4117,2 квадратных метра и земельного участка под ним площадью 1954 квадратных метра стала компания ООО «Байкальские макароны». Она предложила 78,25 миллиона рублей за объект, что не отличается ни на рубль от начальной цены.

Основным видом деятельности ООО «Байкальские макароны», зарегистрированного в Омске, является производство макаронной продукции. Примечательно, что 2019 года существовала компания с идентичными названием и родом деятельности, однако с юридическим адресом в Иркутской области. Учредители у организаций совершенно разные.

Отметим, в конкурсной документации утверждалось, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, в частности ремонта требует крыша. Однако оно не пустует: сейчас там есть несколько арендаторов. Ранее здание занимал производственно-лабораторный комплекс ФГУП «Агронаучсервис»

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