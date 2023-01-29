Пятиэтажное здание в центре Омска выставили на торги за 78 млн рублей

Фото: Дом.рф

Госкорпорация «Дом.рф» выставила на торги пятиэтажное административное здание в центре Омска, расположенное по адресу: улица Красногвардейская, 40. Ранее в нем размещался производственно-лабораторный комплекс ФГУП «Агронаучсервис». Сейчас помещения в здании занимают офисы.

Как следует из конкурсной документации, начальная цена лота составляет 78,25 миллиона рублей. В него входят здание общей площадью 4177,2 квадратных метра стоимостью 57,86 миллиона рублей и земельный участок под ним площадью 1954 квадратных метра. За землю просят 20,38 миллиона рублей.

Новому собственнику здания придется потратиться на ремонт, так как состояние здания оставляет желать лучше.

— Физическое состояние объекта недвижимого имущества − неудовлетворительное, имеются следы разрушения кирпичной кладки на уровне технического и пятого этажей из-за частого протекания крыши, — уточняется в документации.

Заявки на участие в торгах принимают до 13 марта. Торги пройдут 17 марта.

Напомним, ранее госкорпорация выставила на торги земельный участок в Омске, ранее находившийся в собственности Минобороны РФ.

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