В Омске на землях Минобороны в Центральном округе построят 10-этажку

Фото: ДОМ.РФ
В Омске выставили на торги земельный участок в Центральном округе, находящийся в собственности Минобороны РФ.
Как следует из конкурсной документации, участок на пересечении улиц 17-й Военный городок и 7-я Северная площадь более 5,9 тысяч квадратных метров может быть использован для строительства жилого дома высотой до 10 этажей. Его начальная цена - 9,95 миллионов рублей.
- В соответствии с решением Правительственной комиссии (протокол от 14.10.2021 № 5), на основании части 4.3 статьи 12 Федерального закона № 161-ФЗ 80% от суммы продажи земельного участка, определенной по итогам аукциона, подлежит перечислению на счет ФГАУ «УИСП» Минобороны России. На счет АО «ДОМ.РФ» поступает 20% от суммы продажи земельного участка, определенной по итогам аукциона, - уточняется в документе.
Победителя аукциона определят 27 января 2022 года. Отметим, для участия в торгах необходимо внести задаток в размер 1,99 миллиона рублей.
Напомним, ранее омская мэрия подвела итоги торгов на право аренды земельного участка на улице 4-й Любинской в Кировском округе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru