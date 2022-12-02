В Омске на землях Минобороны в Центральном округе построят 10-этажку

Фото: ДОМ.РФ

В Омске выставили на торги земельный участок в Центральном округе, находящийся в собственности Минобороны РФ.

Как следует из конкурсной документации, участок на пересечении улиц 17-й Военный городок и 7-я Северная площадь более 5,9 тысяч квадратных метров может быть использован для строительства жилого дома высотой до 10 этажей. Его начальная цена - 9,95 миллионов рублей.

- В соответствии с решением Правительственной комиссии (протокол от 14.10.2021 № 5), на основании части 4.3 статьи 12 Федерального закона № 161-ФЗ 80% от суммы продажи земельного участка, определенной по итогам аукциона, подлежит перечислению на счет ФГАУ «УИСП» Минобороны России. На счет АО «ДОМ.РФ» поступает 20% от суммы продажи земельного участка, определенной по итогам аукциона, - уточняется в документе.

Победителя аукциона определят 27 января 2022 года. Отметим, для участия в торгах необходимо внести задаток в размер 1,99 миллиона рублей.

Напомним, ранее омская мэрия подвела итоги торгов на право аренды земельного участка на улице 4-й Любинской в Кировском округе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru