Новосибирская компания построит многоэтажку на улице 4-й Любинской в Омске

Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне мэрия Омска подвела итоги аукциона на право аренды земельного участка под строительство дома средней этажности по улице 4-й Любинской в Кировском округе.

Как следует из конкурсной документации, победителем аукциона стала новосибирская компания ООО «Управление Механизации». Она предложила 11,8 миллионов рублей, при этом начальная цена аренды - 5,1 миллиона рублей в год. Срок действия договора - 5 лет 6 месяцев. Компания сможет возвести на земельном участке площадью около 4,2 тысячи квадратных метров жилой дом средней этажности (до 8 этажей).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компании ООО «УМ», чей основной вид деятельности подготовка строительного участка, была зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. В организации насчитывается 82 сотрудника.

Отметим, заявку на участие в аукционе также подавала омская компания ООО «Специализированный застройщик Вита», но ей не повезло.

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