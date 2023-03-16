Сотрудников «Росводоканал Омск» наградили в преддверии профессионального праздника

Специалистов предприятия наградили грамотами и благодарственными письмами Министерства энергетики и ЖКХ Омской области, администрации города Омска и отраслевых организаций.

Накануне профессионального праздника в омском водоканале отметили труд инженеров, лаборантов, технологов, юрисконсультов, операторов, мастеров, слесарей, диспетчеров, сварщиков, трактористов, водителей и других специалистов.110 сотрудников предприятия получили награды за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Омска, за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокие производственные показатели и профессионализм.

По традиции на предприятии состоялось торжественное открытие Доски почёта. 40 специалистов водоканала удостоены звания «Лучший работник». Главными критериями отбора претендентов на это звание стали высокие результаты профессиональной деятельности, проявление инициативы, творческий подход при выполнении порученной работы, участие в реализации корпоративных проектов.

«Мне нравится и коллектив, и моя работа. Я тружусь в компании восемь лет и мне было приятно оказаться в числе «Лучших работников», - коротко ответила ведущий экономист Валерия Шарапежникова.

Анастасия Лебедь, начальник офиса по обслуживанию клиентов коммерческой дирекции, тоже поделилась своими впечатлениями: «Очень здорово, что компания ценит своих сотрудников, ежегодно отмечая вклад и труд лучших. И пусть ряды передовиков только пополняются».