Житель Омска поджег документы бабушки и спалил квартиру на улице Лукашевича

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На улице Лукашевича поджег документы бабушки и спалил квартиру 26-летний житель Омска. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 марта. «КП-Омск» писала об этом ранее. Как оказалось, жилье загорелось не просто так. Молодой человек, который проживал в ней вместе с бабушкой, зачем-то поджег ее документы.

О происшествии мужчина сообщил прохожему и стал ждать, что будет дальше. Сейчас поджигатель находится в полиции. Из-за него огонь повредил еще две квартиры на четвертом и шестом этажах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru