Ночью на Левобережье Омска полыхала квартира в девятиэтажке

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Минувшей ночью в Омске на улице Лукашевича, 23 загорелась квартира на пятом этаже. Видео происшествия появилось в группе «Инцидент Омск».

- Прямо сейчас на Лукашевича 23 горит квартира на пятом этаже. Информации о пострадавших пока нет, - подписал автор поста. Информация опубликована в первом часу ночи.

Как оказалось, пострадавшие были. Об этом в комментариях сообщили очевидцы происшествия.

- Часов в 12 ночи услышала крики девушки: «Помогите, помогите, я сейчас тут умру». Я живу в соседнем доме. Когда я подошла к окну, там уже стояли 2 реанимации и пожарка. Людей эвакуировали, конечно же. Потом спасатели долго обходили территорию дома с фонарём. Одного человека пожарные вынесли на носилках, погрузили в скорую, - написала пользователь Emma Ston.

Как отметили в ГУ МЧС России по Омской области, на вызове работали 35 человек личного состава и 7 единиц техники.

- До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеньями газодымозащитной службы спасены 15 человек, - уточнили в ведомстве.

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