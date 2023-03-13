Житель Омска, отрубивший хвост кошке, отделался 240 часами обязательных работ

Кошке по кличке Машка первую помощь смогла оказать хозяйка, вернувшая во время домой. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске суд вынес приговор 41-летнему мужчине, отрубившему хвост кошке, которая принадлежала дочери его гражданской жены.

Как было установлено в суде, 18 августа 2022 года омич, будучи пьяным, разозлился на животное и отрезал ему часть хвоста кухонным ножом. Истекающей кровью кошке на помощь пришла ее владелица — 22-летняя дочь сожительницы мужчины. Девушка вовремя вернулась домой, благодаря чему удалось спасти питомца.

Омич полностью признал свою в вину в совершения преступления.

Октябрьский районный суд, ознакомившись с материалами дела, приговорил живодера к 240 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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