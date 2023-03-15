Сервисному центру «Росводоканал Омск» 8 лет!

Открытие клиентского подразделения было приурочено к 100-летию омского городского водопровода. С 2015 года квалифицированные специалисты выполнили более 80 тысяч заявок горожан по оказанию различных отраслевых услуг.

«Подводя итоги восьми лет работы сервисного центра, можно констатировать, что предложенные клиентам дополнительные услуги предприятия в формате «одного окна», оказались востребованы. Список предложенных услуг за эти годы расширился с 16-ти до 25-ти, а по некоторым видам сервисов количество заявок увеличилось в разы», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

За восемь лет специалисты омского водоканала обработали более 45 тысяч заявок по работам на сетях водопровода и канализации, реализовали 32 тысячи приборов учета и фильтров воды, свыше 5 тысяч раз оказали услуги по лабораторным исследованиям воды, воздуха и почвы. А количество обращений за услугами поверки индивидуальных приборов учета с 2015 года увеличилось в 6 раз.

В настоящее время сервисный центр омского водоканала предлагает более 20-ти видов услуг: от установки приборов учёта до аренды спецтехники и проектных работ по строительству коммуникаций. Также в сервисном центре потребители могут исследовать пробы воды, сточных вод, почвы, или заказать индивидуальный подбор фильтра.