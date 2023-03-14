ООО «Евротехстрой» достроит жилой дом на улице 10 лет Октября за 178 млн рублей

Металлический забор, стоявший на улице годами, должен исчезнуть к третьему кварталу 2023 года. Фото: Google.Maps

В понедельник, 13 марта, региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства подвел итоги аукциона на завершение строительства дома №43 к.1 по улице 10 лет Октября в Омске.

Согласно информации на портале госзакупок, проблемный 7-этажный дом на 58 квартир за 178,9 миллионов рублей достроит ООО «Евротехстрой», зарегистрированная в Таре. Компания должна будет завершить работы в течение пяти месяцев с момента подписания договора. Еще месяц у нее будет, чтобы получить заключения о соответствии требованиям.

Отметим, начальная цена контракта составляла 183,55 миллиона рублей. Всего до торгов дошли четыре из пяти компаний, подавших заявки на участие. Соперниками ООО «Евротехстрой» были ООО «Спецтеплострой», ООО «АСК Монолит», ООО «Строитель». Последняя из них сейчас занимается достройкой другого проблемного объекта — дома №44 по улице Менделеева.

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