В Омске возобновили работы на долгостроях на улицах 11-й Ремесленной и Менделева

Долгострой на улице 11-й Ремесленной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске подрядчики ведут работы по завершению строительства двух проблемных многоквартирных домов. Спустя годы получить законные квартиры сможет 91 дольщик.

Достраивать первый дом, расположенный по адресу улица Менделеева, 44, взялась компания ООО «Строитель». Договор с организацией власти заключили в конце 2022 года. Квартиры в этом доме ждут 39 дольщиков.

Подрядчик уже заменил окна ПВХ, усилил конструкции перекрытий, а также выполнил ряд других работ. Сейчас строители монтируют тепловой узел и трубопровод отопления, возводят внутренние перегородки и заливают бетонные полы в цоколе. Проблемный многоэтажный дом планируют ввести в эксплуатацию к октябрю 2023 года.

Второй объект, где идут активные работы, — это дом №2 по улице 11-й Ремесленной. Там свои квартиры ждут 52 дольщика.

Компания ООО «ГК «Энергосистемы», с которой осень 2022 года был заключен договор на завершение строительства многоэтажки, планирует сдать дом в эксплуатацию к октябрю 2023 года. Работы на стройплощадки не останавливают ни на минуту. Строители работают по выходным. Сейчас рабочие демонтирую наружные стены и кирпичную кладку.

Второй объект, где возобновлены работы по завершению строительства, расположен по адресу: улица 11-я Ремесленная, дом 2. Здесь свои квартиры ждут 52 дольщика.

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