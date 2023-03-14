На льду озера в Омской области нашли рыбаков, отравившихся угарным газом

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Крутинском районе Омской области чуть не погибли рыбаки. Утром в воскресенье, 12 марта, в палатке на льду озера Тенис нашли 46-летнего и 54-летнего мужчин без сознания.
Как сообщает «СуперОмск», рыбаков с признаками отравления угарным газом доставили в Крутинскую районную больницу. Вполне возможно, что они использовали газовую горелку для обогрева.
Напомним, ранее в Омской области на льду озера Салтаим были обнаружены тела троих рыбаков. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
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