На льду озера в Омской области нашли рыбаков, отравившихся угарным газом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крутинском районе Омской области чуть не погибли рыбаки. Утром в воскресенье, 12 марта, в палатке на льду озера Тенис нашли 46-летнего и 54-летнего мужчин без сознания.

Как сообщает «СуперОмск», рыбаков с признаками отравления угарным газом доставили в Крутинскую районную больницу. Вполне возможно, что они использовали газовую горелку для обогрева.

Напомним, ранее в Омской области на льду озера Салтаим были обнаружены тела троих рыбаков. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

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