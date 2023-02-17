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Происшествия17 февраля 2023 4:27

В Омской области на льду озера Салтаим нашли тела троих мужчин

Предварительная причина смерти отравление угарным газом
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Это не первый подобный случай за последние полтора года

Это не первый подобный случай за последние полтора года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области на льду озера Салтаим в палатке нашли тела троих мужчин. Следком начал доследственную проверку.

По версии следствия, трое жителей Павлоградки — 61-летний, 60-летний и 44-летний мужчины — приехали на озеро порыбачить и установили на его льду палатку. Для обогрева в морозы они использовали газовую горелку. Причиной смерти рыбаков могло стать острое отравление угарным газом.

По итогам проверки следователи вынесут решение о заведении уголовного дела.

Напомним, похожая история произошла в Новосибирской области в конце апреля 2022 года. Тогда двое омских рыбаков также скончались от отравления угарным газом в палатке.

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