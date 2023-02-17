В Омской области на льду озера Салтаим нашли тела троих мужчин

Это не первый подобный случай за последние полтора года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области на льду озера Салтаим в палатке нашли тела троих мужчин. Следком начал доследственную проверку.

По версии следствия, трое жителей Павлоградки — 61-летний, 60-летний и 44-летний мужчины — приехали на озеро порыбачить и установили на его льду палатку. Для обогрева в морозы они использовали газовую горелку. Причиной смерти рыбаков могло стать острое отравление угарным газом.

По итогам проверки следователи вынесут решение о заведении уголовного дела.

Напомним, похожая история произошла в Новосибирской области в конце апреля 2022 года. Тогда двое омских рыбаков также скончались от отравления угарным газом в палатке.

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