Омский водоканал продолжает работы по благоустройству

Уборка наледи по адресу: г. Омск, ул. Аносова, 13/9.

Сотрудники предприятия с 10 по 12 марта выполнили работы по адресам:

- ул. 50 лет ВЛКСМ – проведена частичная откачка воды с дворовой территории и уборка мокрого снега, работы по данному адресу будут продолжены;

- ул. Омская 197 – откачана вода из подвала дома, вывезены деревья, восстановлен забор;

- ул. Краснознаменная, 25 - вывезено два самосвала со льдом, проведена подсыпка придомовой территории песком;

- ул. Индустриальная 2, 6, - во дворах расчищены дороги от мокрого снега.

Сегодня специалисты продолжают проведение работ по благоустройству в районе дома 13/9 на ул. Аносова, где расчищают наледь, в том числе по обращению жителей частного дома. Помимо этого, компания оказывает жителям всю необходимую помощь.

Бригады омского водоканала продолжают работы по откачке воды по адресам:

- ул. Романенко, 1 - частично откачали воду из подвала, работы продолжаются;

- ул. Космический проспект, 99а - откачана вода из теплотрассы, работы продолжаются;

- ул. Куйбышева, 54 - откачана вода из подвала, работы продолжаются;

- ул. Вострецова, 3/1;

- ул. Полосухина, 102.

7 марта в 18:45 после очистки трамвайных путей по привычному маршруту "ул. Котельникова - ПО "Полёт" возобновлено движение трамвая № 8.

Очистка трамвайных путей на ул. Б. Хмельницкого.

Кроме того, управлением дорожного хозяйства и благоустройства города Омска в период со 2 по 7 марта проводилась уборка автодороги и территорий:

- ул. Богдана Хмельницкого, 223;

- ул. 20 Лет РККА, 206;

- ул. Ленина от ул. Короленко до ул. Чкалова;

- ул. Товстухо, 4а – ул. Олимпийская;

- ул. 20 Амурская, 57;

- ул. Октябрьская, 107;

- ул. 10 Восточная – Сыропятская;

- ул. Пархоменко от дома № 1 до дома № 16;

- ул. Лермонтова;

- ул. Куйбышева - от ул. Маяковского до ул. Масленникова;

- ул. Маяковского - от ул. Куйбышева до ул. Декабристов.

Специалисты предприятия продолжают уборку территорий в местах повреждений сетей водопровода. Все обязательства по восстановлению благоустройства омский водоканал выполнит в полном объеме.