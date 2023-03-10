Россельхознадзор аннулировал документы на рыбную продукцию ряда производителей

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает об аннулировании производственных и транспортных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Фортуна Крым», ООО «Меркурий Н» и ООО «СОК-ФИШ», а также регистрации лиц, оформлявших указанные документы.

При выявлении в обороте товаров указанных производителей просим сообщить в Управление Россельхознадзора по Омской области по адресу: 644006, г. Омск, ул. Братская, 9А тел. (3812) 44-31-47, 45-13-27, 51-71-74, e-mail: pkvp.omsk@mail.ru.