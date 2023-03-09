Омские дорожники продолжают очищать улицы после обильных снегопадов

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омские дорожники продолжают ликвидировать последствия обильных снегопадов, прошедших в последние дни. Работы идут в круглосуточном режиме.

Только за минувшие сутки специалисты УДХБ очистили от снега 196 остановок, 281 пешеходный переход. На проезжую часть было сброшено более одной тысячи тонн противогололедных материалов. Уборочная техника промела снег на 700 улицах.

— Эти работы выполнялась в три смены: дважды колонны подметально-уборочной техники выходили вчера на свои маршруты в дневное время, ночью заходили повторно. Сегодня из-за неблагоприятной погоды днем также планируем выводить технику на прометание, чтобы к вечернему часу пик обеспечить проездное состояние проезжей части для автомобильного транспорта, в том числе для общественного. Также продолжаем комплекс всех необходимых мероприятий по зимнему содержанию улично-дорожной сети, - рассказал главный инженер УДХБ Антон Глебов.

Напомним, в Омске за 7 и 8 марта выпала половина месячной нормы осадков. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, вероятно, что 8 марта был побит рекорд по количеству снега, выпавшего за сутки. Сегодня, 9 марта, точно станет известно, а был ли побит он.

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