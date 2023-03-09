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НовостиОбщество9 марта 2023 2:18

В Омске 7 и 8 марта выпала половина месячной нормы осадков

Еще рекорд по количеству осадков, выпавших за сутки, может быть установлен 8 марта
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Южный циклон принес в Омскую область 7 и 8 марта рекордное количество снега. Больше всего осадков выпало на юге региона.

— Наибольшее количество осадков составило 13-17 мм. Максимальное - 17 мм, это 89 % от месячной нормы марта отмечено в Русской Поляне. В Черлаке, Павлоградке выпало 13 мм, в Полтавке, Одесском, Омске – 11 мм. Для областного центра это составляет 57% от мартовской нормы, — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

По словам главного синоптика региона, 8 марта может быть установлен рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. Точно станет известно сегодня, 9 марта.

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