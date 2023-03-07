Администрация Омска такого решения не принимала: в мэрии прокомментировали вынос санузлов на кухни общежития

Фото Татьяны Стрижновой.

После публикации в Омской мэрии прокомментировали случай с выносом санузлов в кухни общежития про проспекту Мира, 167Б. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такого решения сотрудники администрации принять не могли - вопрос находится в ответственности управляющей компании жилого дома. Вот полный текст письма, направленного в нашу редакцию.

- В настоящее время в этом многоквартирном доме продолжаются работы по капитальному ремонту южного фасада, завершён демонтаж кирпичной кладки жилого строения. Ранее подрядная организация ООО «РСК Лидер» выполнила усиление грунтов основания, демонтировала системы отопления, электроснабжения, внутреннего водопровода и канализации, прилегающие к южному фасаду. В соответствии с экспертизой строительных конструкций и инженерных сетей, выполненной ООО «Архбюро 91», для обеспечения безопасности проживания в этом доме необходимы разборка и перестройка стен северного и южного фасадов (торцевых стен). За счёт бюджетных средств выполняются именно эти виды работ. Администрация города Омска не принимала решение по установке временных санузлов в помещении для приготовления пищи, более того, монтаж временных санузлов не заложен в общую смету на ремонт торцевых стен. Заказчиком работ является управляющая организация, которая с согласия жильцов может проводить подобные виды работ. Стоит отметить, что дом не признан аварийным, в связи с этим расселение жильцов не предусмотрено действующим жилищным законодательством. Ранее аналогичные виды работ по капитальному ремонту (без отселения жильцов) проводились в домах по пр. Мира, 88б, и 20 Партсъезда, 55, так как проектное решение предусматривает укрепление стен металлом и разборку не несущих стен, при этом действующие санузлы есть в другой части здания. Капитальный ремонт южной стены дома по пр. Мира, 167б, будет завершён в весенний период, затем подрядчик приступит к перестройке стены северного фасада, - сообщили в омской мэрии всю ситуацию по ремонту торцевой стены дома.