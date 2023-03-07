Сергей Шелест перечислил задачи, стоящие перед новым главой омского департамента образования

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о задачах, которые поставил перед новым директором департамента образования. Напомним, сегодня, 7 марта, градоначальник сообщил, что в должности главы ведомства был утвержден Ильдар Бикмаев.

— Ключевые задачи, стоящие перед ним, — это реализация масштабных планов по ремонту школ в рамках народной программы «Единой России», развитие кадрового потенциала системы образования, эффективная организация школьного питания, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, ранее департамент на протяжении чуть менее года возглавляла Ольга Онищенко. Она покинула свой пост в январе 2023 года.

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