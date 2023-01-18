Глава департамента образования Ольга Онищенко покинула мэрию Омска

Кто возглавит ведомство пока неизвестно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мэрию Омска покинула глава департамента образования Ольга Онищенко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
- Благодарю Ольгу Романовну за хорошую работу. Она проявила себя, как высококлассный руководитель, умеющий решать самые сложные задачи. Был рад совместной работе, - написал градоначальник.
Напомним, что Онищенко пришла работать в мэрию в марте 2022 года. Чиновница имеет диплом московской Академии управления МВД РФ. До 1997 года работала психологом в читинском УВД.
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