Водоканал устраняет засоры каждый день и в круглосуточном режиме

Ежегодно специалисты «Росводоканал Омск» на канализационных сетях устраняют более трёх тысяч засоров. Каждый день, включая праздники и выходные, бригады водоканала выезжают, чтобы ликвидировать на коммуникациях по 8-9 засоров. В 2022 году специалисты устранили 3154 засоров, годом ранее – 3148.

В водоканале сложившуюся тенденцию связывают с незнанием или игнорированием некоторыми горожанами элементарных правил эксплуатации канализации, а также и с изношенным состоянием сетей, которые передаются предприятию на обслуживание.

«Городская система водоотведения предназначена для приёма сточных вод. К сожалению, зачастую, горожане видят в ней универсальный способ утилизации всех видов мусора: строительного, бытового, средств гигиены и продуктов питания. Всё это сбивается в мотки и забивает канализационные коллекторы, снижая их пропускную способность. Поступающий на насосные станции мусор выводит из строя оборудование. А сотрудники очистных сооружений канализации несколько раз в день очищают решетки от крупного мусора, «приплывающего» на объект со сточными водами. Только на этом технологическом этапе из стоков ежедневно извлекается до 6 кубометров твёрдых бытовых отходов», – объясняет заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Для профилактики засоров сотрудники предприятия ежегодно промывают 450-470 км канализационных сетей, специальными машинами очищая внутренние стенки труб от отложений. Сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации, встречают семь автоматических решёток с прозором 3 мм. Оборудование буквально «прочесывает» стоки. Подобные автоматические решетки в последние годы специалисты устанавливают и на канализационных насосных станциях. Решетки удерживают мусор и постоянно извлекают его из стоков, за счет этого увеличивается скорость потока сточных вод и обеспечивается исправная работа насосного оборудования.

«Росводоканал Омск» также ежегодно планомерно обновляет городские коллекторы. Сначала специалисты оценивают состояние коммуникаций и степень заиленности с помощью телеметрии, потом тщательно вычищают отложения и только после этого санируют проблемные участки сетей. Так, в 2022 году был обновлен участок коллектора на улице Мельничной. В этом году продолжатся работы по строительству новых участков коллекторов на улице 6 Станционная и Андрианова.

Омский водоканал призывает горожан ответственно относиться к культуре пользования хозяйственно-бытовой канализацией. Напоминаем, что в систему водоотведения запрещается сбрасывать твердые бытовые отходы, влажные салфетки, предметы гигиены, лекарственные препараты, элементы одежды и ветошь. Недопустимо попадание в канализацию остатков продуктов питания, очистков от овощей и фруктов, жира и масел, краски и химических растворителей, строительного мусора.