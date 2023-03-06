В Омской области 8 марта ожидаются похолодание до -13 и обильный снегопад

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области 8 марта ожидается небольшое похолодание. При этом на территории региона будет по-прежнему ветрено и снежно. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По информации синоптиков, 8 марта погода в Омске не порадует теплом и солнцем. Ночью столбик термометра опустится до -8...-13 градусов. Днем воздух прогреется до -1...6 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

Отметим, прогноз может измениться. Стоит относиться к нему скептически.

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