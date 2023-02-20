Омский водоканал просит горожан сообщать об открытых колодцах

В омском водоканале подсчитали случаи краж крышек люков в 2022 году. К сожалению, статистика не утешительна – за минувший год злоумышленниками было похищено 43 чугунные крышки. Общая сумма ущерба, причиненного омскому водоканалу в результате противоправных действий составила 140 тысяч рублей.

- Безусловно, кражи крышек люков наносят экономический урон предприятию. Однако риски, связанные с причинением вреда здоровью горожанам, или нанесением ущерба автотранспортным средствам - намного серьёзнее. Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным, - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

По фактам краж крышек колодцев водоканал сотрудничает с УМВД по Омской области. При этом, всё чаще наказание для злоумышленников становится неизбежным. Так, в декабре прошлого года прокурором Советского округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Омска, обвиняемого в совершении 6-ти преступлений, попадающих под уголовную статью «Кража». В сентябре фигурант совершил хищения 16-ти крышек канализационных люков, а в январе прошлого года прокуратурой Октябрьского округа был вынесено обвинение в отношении 26-летнего омича, который совершил 15 аналогичных преступлений.

Именно чугунные люки становятся предметом особого внимания злоумышленников. Полимерно-песчаные - не представляют для них «коммерческого» интереса. Специалисты отмечают, что чаще всего пропадают крышки в районе Советского административного округа и Телевизионного завода.

Сотрудники водоканала регулярно проверяют наличие и целостность люков, осматривают состояние горловин и стенок колодцев, но внимательность и отзывчивость жителей помогут сделать наш город безопаснее. Сообщить об открытом колодце можно круглосуточно в диспетчерскую предприятия по телефону 75-04-00, или в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Омска по номеру 78-78-78.

Справка: В настоящее время в эксплуатации «Росводоканал Омск» находится: 14 043 водопроводных и 39 910 канализационных колодцев.