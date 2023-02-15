Омичам придется выезжать на работу раньше из-за капремонта Ленинградского моста

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 15 февраля, начали перекрытие Ленинградского моста из-за капитального ремонта. До 31 мая 2024 года для движения транспорта будут работать лишь 2 из 6 полос.

В департаменте транспорта рекомендуют руководителям организаций перенести на более раннее время начала рабочего дня для сотрудников, которые используют для проезда Ленинградский мост и мост имени 60-летия Победы (Метромост).

Напомним, ведомство представило план мероприятий по оптимизации движения на время перекрытия Ленинградского моста.

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