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НовостиОбщество15 февраля 2023 2:54

Омичам придется выезжать на работу раньше из-за капремонта Ленинградского моста

Омская мэрия рекомендует работодателям перенести начало рабочего дня на более ранее время
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 15 февраля, начали перекрытие Ленинградского моста из-за капитального ремонта. До 31 мая 2024 года для движения транспорта будут работать лишь 2 из 6 полос.

В департаменте транспорта рекомендуют руководителям организаций перенести на более раннее время начала рабочего дня для сотрудников, которые используют для проезда Ленинградский мост и мост имени 60-летия Победы (Метромост).

Напомним, ведомство представило план мероприятий по оптимизации движения на время перекрытия Ленинградского моста.

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