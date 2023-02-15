Омская мэрия представила план оптимизации движения на время перекрытия Ленинградского моста

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Сегодня, 15 февраля, начнется масштабный капитальный ремонт Ленинградского моста. До завершения ремонтных работ движение будет осуществляться только по двум полосам, что может серьезно осложнить дорожную ситуацию в городе. Как следует из результатов опроса, проведенного мэрией, данным мостом постоянно пользуются 31,5% омичей.

Департамент транспорта в связи с этим рекомендует омичам пересмотреть свои привычные маршруты движения или время проезда. Ведомство также обратилось к руководителям организаций с предложением перенести на более ранее время начало рабочего дня для сотрудников, использующих для проезда Ленинградский мост и Метромост.

В связи с возможным осложнением дорожной ситуации департамент транспорта разработал план мероприятий по оптимизации дорожного движения:

1) Смена приоритетности в движении транспорта на круговой развязке по улице Суворова;

2) Запрет движения грузового транспорта по Ленинградскому мосту на подходах с улиц Масленникова и Суворова с 7 до 20 часов;

3) Корректировка режима работы светофоров на следующих участках:

- пересечении улиц Ленина и Тарской;

- пересечении улиц Булатова и Тарской;

- пересечении Ленинградской площади с улицей Ленина (при необходимости, по результатам мониторинга);

- пересечении проспекта К. Маркса с улицей Масленникова;

- пересечении улиц Фрунзе и Красный Путь;

- пересечении улиц Красный Путь – 6-я Северная – 7-я Северная;

- пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе (дополнительный вечерний сброс);

- пересечении бульвара Архитекторов с улицей Крупской (при необходимости, по результатам мониторинга);

- пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской (при необходимости, по результатам мониторинга);

- по улице Крупской в районе остановок общественного транспорта «Улица Взлетная», «Бульвар Кузьмина» и вблизи строения 14/2.

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