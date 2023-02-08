Исполняющим обязанности ректора ОмГПУ назначили Наталью Макарову

Фото: соцсети ОмГПУ.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, кто займет место ректора ОмГПУ после ухода Ивана Кротта в областное правительство.

Исполняющим обязанности ректора Омского педуниверситета будет проректор по учебной работе, профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Наталья Макарова.

Напомним, на этой неделе бывший ректор ОмГПУ Иван Кротт возглавил министерство образования Омской области.

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