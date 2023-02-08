Исполняющим обязанности ректора ОмГПУ назначили Наталью Макарову

Фото: соцсети ОмГПУ.
Во вторник, 7 февраля, стало известно, кто займет место ректора ОмГПУ после ухода Ивана Кротта в областное правительство.
Исполняющим обязанности ректора Омского педуниверситета будет проректор по учебной работе, профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Наталья Макарова.
Напомним, на этой неделе бывший ректор ОмГПУ Иван Кротт возглавил министерство образования Омской области.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru