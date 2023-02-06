Иван Кротт из ОмГПУ станет новым министром образования Омской области

Новым министром образования Омской области станет действующий ректор ОмГПУ Иван Кротт. Об этом 6 февраля сообщил глава региона Александр Бурков.

По словам руководителя, освободившееся министерское кресло заслуживает опытный специалист. Что касается ректорского места, то его сможет занять кто-то из преподавательского состава.

Напомним, в конце января должность главы регионального минобра оставила Татьяна Дернова. Она проработала на этом месте с апреля 2017 года.

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