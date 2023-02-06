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НовостиПолитика6 февраля 2023 17:21

Иван Кротт из ОмГПУ станет новым министром образования Омской области

Нового руководителя вуза будут искать среди преподавательского коллектива
Андрей ОБНОРСКИЙ

Новым министром образования Омской области станет действующий ректор ОмГПУ Иван Кротт. Об этом 6 февраля сообщил глава региона Александр Бурков.

По словам руководителя, освободившееся министерское кресло заслуживает опытный специалист. Что касается ректорского места, то его сможет занять кто-то из преподавательского состава.

Напомним, в конце января должность главы регионального минобра оставила Татьяна Дернова. Она проработала на этом месте с апреля 2017 года.

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