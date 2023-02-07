Александр Хомин официально назначен директором Фонда капремонта Омской области

Фото: пресс-служба минэнерго и ЖКХ Омской области.

Сегодня, 7 февраля, в Омской области официально назначили нового директора Фонда капитального ремонта. Им ожидаемо стали Александр Хомин.

Александр Хомин работает в организации почти шесть лет — с 2016 года. В 2020 году он занял пост замдиректора по техническим вопросам. В январе этого года он был назначен исполняющим обязанности руководителя Фонда.

Хомин имеет профильное образования. Он окончил СибАДИ по специальности «Городское строительство и хозяйство»

Перед новым руководителем Фонда министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко поставил две основные задачи — снизить дебиторскую задолженность и выполнить программы капремонта.

Напомним, Александр Хомин стал победителем конкурса на замещение данной должности. Его соперниками были экс-замминистра энергетики и ЖКХ Дмитрий Кобзев, бывший глава городского «Центра содержания и хранения имущества» Александр Суханов.

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