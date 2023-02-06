Омский фонд капремонта по итогам конкурса возглавит Александр Хомин

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завтра состоится назначение нового главы омского отделения фонда капремонта. Напомним, что с начала февраля ведомство проводит конкурс среди претендентов на вакантную должность. Так трое кандидатов накануне сдавали квалификационный экзамен.
Среди претендентов отметились бывший замминистра энергетики региона Дмитрий Кобзев, экс-руководитель городского «Центра содержания и хранения имущества» Александр Суханов, и.о. директора фонда Александр Хомин. Только последний полностью справился с заданием и набрал проходной балл.
Трудовой договор с ним заключить на три года. Окладная часть оплаты труда составит 90 тысяч рублей. Ранее ведомство возглавляли Рустем Протасов и Марина Степанова. Последняя сейчас обвиняется в коммерческом подкупе подрядчиками фонда.
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