10 февраля 2023 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за четвертый квартал 2022 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: https://55.fsvps.gov.ru/publichnye-meroprijatija/

Трансляция в режиме вебинара будет осуществлятся на платформе calls.mail.ru.

Для подключения необходимо перейти по ссылке: https://calls.mail.ru/room/b7dc1d2e-648b-456d-b4be-a799f4a9f62e

При подключении необходимо указать свои идентификационные данные (Ф.И.О. или название организации) и разрешить доступ к микрофону и видеокамере при поступлении соответствующего запроса.

Обращаем особое внимание!

Ваш микрофон во время выступления докладчиков должен быть ВЫКЛЮЧЕН, чтобы не создавать помех и нежелательного фона.