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НовостиОбщество25 января 2023 4:39

Заявку на вывоз за границу домашнего питомца можно оформить «онлайн»

Это делается с помощью информационной системы «ECert» (компонента системы ФГИС «ВетИС»).
Источник:kp.ru

В сертификат необходимо самостоятельно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе, о проведенных вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве.

Таким образом, можно удаленно, до прибытия в аэропорт или иное место оформления документов, направить в Россельхознадзор необходимую для оформления сертификата информацию. Это существенно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.

Важно!

Оформить ветеринарные сопроводительные документы на вывоз домашнего животного можно по адресам:

- отдел государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте - Омск, ул. Братская, 9 «А» ежедневно с 8:00 до 20:00, тел. 8 (3812) 44-34-28;

- воздушный пункт пропуска «Омск Центральный» Омск, ул. Транссибирская, 9 «А», тел. (3812) 51-71-74 круглосуточно (с предварительным согласованием по телефону 8 (3812) 44-34-28, 51-71-74).