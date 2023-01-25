«Росводоканал Омск» обновил оборудование на водопроводной насосной станции

К новому 2023 году омский водоканал заменил установку повышения давления на одной из водопроводных насосных станций. Работы по модернизации оборудования выполнены силами специалистов предприятия.

- Старые агрегаты отработали более 30-ти лет. Коммуникации на объекте периодически приходилось ремонтировать, и они требовали регулярных осмотров, а запорная арматура из-за износа не справлялась со своими функциями. В рамках программы планово-предупредительных ремонтов была приобретена новая насосная станция, которую смонтировали в конце 2022 года. Теперь, когда оборудование проработало месяц, можно с уверенностью сказать о его высоких эксплуатационных характеристиках и надежности - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Для обслуживания новой насосной установки участие оператора требуется в разы меньше, чем для прежней. А главное ее преимущество – энергоэффективность - установка повышения давления позволяет вдвое снизить затраты на электроэнергию.

Кроме основного оборудования, сотрудники водоканала заменили запорную арматуру. Врезка трубопроводов новой технологической схемы и пусконаладочные работы заняли несколько часов. При этом большая часть времени ушла на демонтаж старого оборудования.

Напомним, что водопроводная насосная станция обеспечивает необходимые параметры давления в сетях водоснабжения, к которым подключены 8 многоэтажных жилых домов по улицам 20 лет РККА и Масленникова. Всего в городе омский водоканал эксплуатирует 86 водопроводных насосных станций четвертого подъема.

- Работы по модернизации насосного оборудования на станциях четвертого подъема омский водоканал ведет более 15-ти лет. На сегодняшний день на 37-ми станциях установлен 101 энергоэффективный насос, - отметил Сергей Голиченко.

Новая насосная установка марки «Grundfos» хорошо проявила себя в эксплуатации, отличается стабильно высоким качеством и эффективностью. Оборудование изготовлено на подмосковном заводе концерна, а развитая сеть филиалов и сервисных центров в регионах России гарантирует наличие деталей для оборудования, в случае их необходимости.