Третья отставка: омский департамент образования покинул второй заместитель Онищенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте образования продолжаются кадровые перестановки. На уходе Ольги Онищенко и одного ее зама они закончились.

Как сообщает издание «СуперОмск», в ближайшие дни департамент образования покинет еще один заместитель Онищенко — Владимир Трофимов.

Напомним, на прошлой неделе после ухода Онищенко из ведомства ушла ее зам Ирина Кулачек.

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