Третья отставка: омский департамент образования покинул второй заместитель Онищенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В департаменте образования продолжаются кадровые перестановки. На уходе Ольги Онищенко и одного ее зама они закончились.
Как сообщает издание «СуперОмск», в ближайшие дни департамент образования покинет еще один заместитель Онищенко — Владимир Трофимов.
Напомним, на прошлой неделе после ухода Онищенко из ведомства ушла ее зам Ирина Кулачек.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru