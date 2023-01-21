Омский департамент образования следом за Онищенко покинула ее заместитель

Кто следующий покинет мэрию?
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следом за Ольгой Онищенко департамент образования покинула ее заместитель Ирина Кулачек. Об этом сообщает издание «СуперОмск».
Замдиректора департамента образования покинула свой пост в пятницу, 20 января, проработав на нем два года. В этот же день был расторгнут договор с ее начальницей Ольгой Онищенко, возглавлявшей ведомство с марта 2022 года.
Напомним, об уходе Онищенко из структуры городской администрации в среду, 18 января, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
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