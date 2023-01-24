Жители Омской области тратят на вредные привычки до 15 тысяч рублей в месяц

С 1 января 2023 года акцизы на крепкий алкоголь выросли на 9% Фото: Иван МАКЕЕВ

За 2022 год траты на вредные привычки у жителей Омской области выросли на 13%. Об этом свидетельствуют данные портала поиска вакансий hh.ru.

При этом 38% омичей отмечают, что расходы на различные вредные привычки, в том числе курение и спиртное, не выросли и остались на прежнем уровне.

Более трети респондентов заявили, что тратят на свои вредные привычки в среднем от 1 до 5 тысяч рублей, еще у 30% на это уходит не более 1 тысячи рублей. Лишь каждый десятый отметил, что на сигареты, алкоголь и другие вредные вещи тратит от 6 до 15 тысяч рублей.

Среди имеющихся вредных пристрастий омичи чаще всего назвали: сидение в соцсетях, сидячий образ жизни, фаст-фуд, алкоголь, сигареты. Около 40% отметили, что не имеют подобных привычек и ведут здоровый образ жизни.

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