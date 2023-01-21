В Омске ввели эксплуатацию 18-этажку в Советском округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию 18-этажный жилой дома по улице Красный Путь в Советском округе.

Соответствующее разрешение застройщику накануне выдал департамент архитектуры и градостроительства.

В доме общей площадью 6,85 тысяч квадратных метров 18 этажей, один из которых подземный. В многоэтажке расположено 128 квартир различной площади - 64 однокомнатные и 64 двухкомнатные.

Напомним, ранее в Омске ввели в эксплуатацию дом переменной этажности по улице Крупской на Левобережье.

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