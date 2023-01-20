В Омске ввели в эксплуатацию многоэтажку с 211 квартирами на Левобережье

Фото: Иван ВИСЛОВ
В Омске ввели в эксплуатацию дом переменной этажности по улице Крупской в Кировском округе.
Соответствующее разрешение от департамента архитектуры и градостроительства накануне получил застройщик АО «ЗСЖБ №6».
Дом общей площадью 11,82 тысячи квадратных метров имеет имеет переменную этажность в 11-17 этажей. Один из них является подземным. В нем расположены 211 квартир различной площади - 104 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 33 трёхкомнатные.
Отметим, согласно данным одного из сервисов недвижимости, однокомнатная квартира в этом доме обойдется в 4 миллиона рублей.
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