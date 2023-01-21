В Омске 21 января объявлен режим НМУ первой степени опасности

Режим НМУ в Омске объявляют пятый раз сначала 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске вновь объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

На территории Омска и области до 10:00 21 января будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, последний раз режим НМУ был объявлен в Омске в пятницу, 20 января. Он прошел почти незаметно.

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