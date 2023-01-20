В Омске 20 января незаметно прошел режим НМУ первой степени опасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске с 00:00 до 12:00 20 января был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По словам синоптиков, до 12:00 на территории Омска и области наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Напомним, в последний раз режим НМУ был объявлен в Омске 6 января.

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