В Омске 20 января незаметно прошел режим НМУ первой степени опасности

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске с 00:00 до 12:00 20 января был объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По словам синоптиков, до 12:00 на территории Омска и области наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Напомним, в последний раз режим НМУ был объявлен в Омске 6 января.
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