Омская прокуратура планирует провести проверку в связи сокращениями на «Первом городском»

«Немецкий клан», видимо, решил избавиться от лишнего актива. Половина омичей вряд ли знают о существовании такого телеканала. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Омске прокуратура планирует начать проверку после появившихся в СМИ материалов о сокращения на на «Первом городском канале». Об этом сообщило издание «Город55».

У надзорного ведомства есть предположение, что в данной ситуации работодатель мог нарушить права сотрудников. Сейчас идет опрос сотрудников канала. По его результатам будет принято решение о проведении прокурорской проверки.

Напомним, ранее директор канала, депутат омского Горсовета Павел Корольков, комментируя ситуацию с сокращениями, заявил, что «имеет место простое переформатирование». По информации источников «КП-Омск», СМИ просто сократили финансирование.

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