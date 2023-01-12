Омский депутат Павел Корольков прокомментировал слухи о закрытии Первого городского канала

О полном исчезновении канала из сетки вещания пока речи не идет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слухи о закрытии Первого городского канала прокомментировал его директор, депутат Горсовета Павел Корольков. Информацией он поделился с Городом55.

- Имеет место простое переформатирование. Запускаются новые проекты. Некоторые сотрудники со временем уйдут, кто-то придет: каждый коллектив регулярно через такое проходит, - пояснил Корольков

Напомним, накануне в телеграм-каналах появилась информация о предстоящем сокращении на последнем частном канале Омска. Якобы сотрудники пришли после нового года, а их попросили написать заявления по собственному желанию.

- С омского медиарынка рискует уйти одно из немногих оставшихся частных ТВ - Первый городской телеканал, входящий в периметр активов «немецкого клана». Под сокращение попали 2/3 сотрудников. Но пока о полном закрытии телеканала речи не идет, - написал «Колчак Сити».

По информации наших источников, знакомых с ситуацией, СМИ просто сократили финансирование.

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