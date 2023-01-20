Разработанные в омском водоканале методики включены в федеральный реестр

В Лабораторном центра омского водоканала.

В течение 2021-2022 гг. сотрудники лабораторного центра «Росводоканал Омск» разработали методику измерений остаточного свободного хлора в питьевой воде и методику измерений свободного остаточного хлора в природной и очищенной сточной воде. Обе разработки включены в Федеральный государственный реестр аттестованных методик измерения и позволят документально подтвердить соответствие питьевой воды и сточных вод параметрам, требуемым санитарными нормами.

По существующему нормативу после очистки сточной воды хлора в ней содержаться не должно. Подтвердить качество очистки можно путем лабораторных исследований. Однако имеющаяся в арсенале специалистов методика могла быть применена для определения только общего хлора. В течение года сотрудники лабораторного центра омского водоканала создали и аттестовали методику определения показателя «свободного хлора».

Санитарные правила к качеству питьевой воды предписывают, что в питьевой воде остаточный свободный хлор должен быть не менее 0,3мг/л и не более 0,5мг/л с учётом погрешности определения. Разработанная в омском водоканале на основе государственного стандарта методика позволяет интерпретировать результаты исследований с учетом новых санитарных правил.

- Качество омской питьевой воды оценивается как высокое и горожанами, и надзорными органами. От жителей миллионного города в омский водоканал в месяц поступает всего 5-7 обращений, касающихся качества питьевой воды, мы реагируем на каждое и в обязательном порядке выезжаем для отбора проб воды на границе ответственности сетей. Новые методики, разработанные нашими сотрудниками, позволяют в полной мере выполнить требования действующего законодательства. Поэтому омичи могут быть уверены в безопасности и качестве питьевой воды, - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Напомним, лабораторный центр омского водоканала аккредитован на 416 методик измерения. Лабораторный центр осуществляет химические, микробиологические, паразитологические, санитарно-вирусологические исследования воды. Также сотрудники лабораторного центра исследуют пробы сточных вод, воздуха и почвы.