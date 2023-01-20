Жительнице Омской области грозит до 20 лет колонии за убийство 3-месячного сына

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело об убийстве 3-месячного малыша. Обвиняемой по нему проходит 21-летняя мать ребенка.

Напомним, по версии следствия, 21-летняя жительница Горьковского района во время распития крепких напитков поссорилась с отцом малыша. Обвиняемая в один момент услышала крик проснувшегося 3-месячного сына и подошла к нему. Она резко схватила ребенка и, убедившись, что возлюбленный наблюдает за ней, начала бить его головой об пол. Остановилась девушка только тогда, когда беззащитный малыш перестал дышать.

Во время следствия девушка выдвигала различные версии произошедшего. Однако собранные доказательства помогли опровергнуть ее доводы.

Уголовное дело в отношении сельчанки в ближайшее время рассмотрит. Горе-матери может грозить до 20 лет колонии.

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