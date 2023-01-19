Головой об пол, пока не перестал дышать: под Омском молодая мать жестоко расправилась со своим 3-месячным сыном

Убийство произошло на глазах у отца ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омский следком завершил расследование уголовного дела в отношении молодой матери, убившей своего 3-месячного сына.

По версии следствия, ночью 10 августа 2022 года 20-летняя обвиняемая, будучи изрядно пьяной, во время ссоры с возлюбленным на почве ревности схватила своего 3-месячного сына и несколько раз ударила его головой об пол. Младенец скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы

Следствие приняло решение поместить нерадивую мать под стражу. Вину девушка не признала. По ее словам, она случайно упала с ребенком на руках. Однако обмануть следователей ей не удалось - эта версия была опровергнута собранными доказательствами.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, ранее в Омской области суд вынес приговор мужчине, задушившему свою трехлетнюю дочь, которая захотела ночью посмотреть мультики.

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