Заявку на вывоз домашних животных за рубеж можно оформить «онлайн»

Информационная система «ECert» (компонент системы ФГИС «ВетИС») позволяет самостоятельно подать сведения, необходимые для временного вывоза за рубеж личных домашних животных.

Чтобы получить оформленный государственным инспектором Россельхознадзора по Омской области сертификат, необходимо записаться на приём онлайн, выбрав удобную дату и время по телефону +7 (3812) 44-34-28, 44-31-47.

Функция онлайн-записи доступна по ссылке: https://ecert.vetrf.ru/pets/export/application/create.

Онлайн-форма по вопросам ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и перевозки по территории Российской Федерации собак и кошек владельцами для целей, отличных от предпринимательских, доступна по ссылке: https://fsvps.gov.ru/ereception/appointment.

Обращаем ваше внимание, что оформление ветеринарно-сопроводительных документов возможно после осмотра животного государственным инспектором в пунктах пропуска через государственную границу РФ, через который планируется перемещение.

Важно! Оформление ветеринарных сопроводительных документов на домашних животных, вывозимых за рубеж автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом проводится по следующим адресам:

- отдел государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте - Омская область, г. Омск, ул. Братская, 9 «А» ежедневно с 8:00 до 20:00, тел. 8 (3812) 44-34-28;

- воздушный пункт пропуска «Омск Центральный» г. Омск, ул. Транссибирская, 9 «А», тел. (3812)51-71-74 круглосуточно (с предварительным согласованием по телефону, учитывая выездной график работы инспекторов, необходимо заранее согласовывать возможность оформления животных в воздушном пункте пропуска «Омск Центральный» по телефону 8 (3812) 44-34-28, 51-71-74).