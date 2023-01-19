Преимущества оформления сделок по отчуждению недвижимого имущества у нотариуса

Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных пп. 1.1. ст. 42 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Например, подлежат нотариальному удостоверению сделки по отчуждению кем-либо из сособственников своих долей в праве на объект недвижимости, сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних или недееспособных лиц.

Однако, следует отметить, что нотариальное удостоверение сделок обязательно не только в случаях, указанных в законе, но и в случаях, предусмотренных соглашением сторон.

На сегодняшний день быстро и без лишних хлопот можно провести сделку, даже если она не требует нотариального удостоверения, обратившись к нотариусу. При этом все действия нотариуса урегулированы Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий и способ ее фиксирования. Важно отметить, что гражданская ответственность нотариуса при осуществлении им нотариальной деятельности застрахована в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате.

Нотариальная сделка, в отличие от сделки, совершенной в простой письменной форме, имеет множество преимуществ. Нотариус выступает независимым, незаинтересованным участником, который осуществляет проверку сделки и при этом несет личную имущественную ответственность за вред, причиненный имуществу лица в результате совершения нотариального действия.

Нотариус, установив личности и дееспособность участников сделки, обязан установить их волю: действуют ли они добросовестно, не находятся ли под давлением, понимают ли значение совершаемых действий, каковы их истинные мотивы.

Также нотариус устанавливает информацию о наличии согласия на совершение сделки, условиях сделки, юридически значимых сообщениях, заявлениях, заверениях об обстоятельствах участников сделки, соответствии условий проекта сделки действительным намерениям ее участников, о понимании участниками сделки разъяснений нотариуса, правовых последствиях совершаемой сделки, о принадлежности имущества, основаниях для регистрации прав, о правах третьих лиц в отношении объекта недвижимого имущества, соблюдении продавцом обязанности по извещению лиц, имеющих преимущественное право покупки, об использовании средств материнского (семейного) капитала на приобретение объекта недвижимости, об условиях договора, а также другие аспекты, необходимые для обеспечения законности удостоверяемой сделки.

Важно понимать, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при удостоверении сделки, обладают повышенной доказательственной силой.

При подготовке проекта сделки и ее удостоверении действия нотариуса направлены на исключение вероятности дальнейшего признания ее недействительной. Нотариус выступает гарантом правовой защиты обеим сторонам, в связи с чем снижается вероятность мошеннических, недобросовестных действий со стороны участников сделки.

Еще одним плюсом нотариального удостоверения сделки является то, что нотариус самостоятельно представляет документы на государственную регистрацию права, а срок такой регистрации составит всего лишь одни сутки. Получить документы после регистрации участники сделки могут, не выходя из дома: нотариус направит электронные документы на указанные заявителями адреса электронной почты.

Таким образом, придавая сделке нотариальную форму, даже если этого не требует закон, стороны создают эффективный и надежный инструмент обеспечения защиты своих прав и законных интересов, а нотариус при этом выступает надежным институтом защиты гражданских прав, права собственности, обеспечивает законность сделки, уменьшает число судебных споров, и, как следствие, безопасность гражданского оборота.

Балагина Наталья Валерьевна- помощник нотариуса