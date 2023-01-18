«Росводоканал Омск» подвёл итоги волонтерской деятельности в 2022 году

За добровольческую деятельность 15 молодых специалистов – активистов волонтёрского движения омского водоканала накануне Нового года были удостоены благодарственных писем. Награды сотрудникам вручил генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Добровольческие инициативы 2022 года были направлены на помощь детям, мобилизованным сотрудникам и их родственникам, а также семьям, приехавшим в Омск с Донецкой и Луганской народных республик. Несколько раз молодые специалисты выезжали в приюты для животных для уборки вольеров и выгула собак, куда привозили корма, лекарства и другие необходимые вещи для ухода за «братьями меньшими».

По инициативе молодых специалистов в прошлом году стартовал проект «Сад Сибири». Его цель – благоустроить любимые места отдыха горожан. За три субботника, проведённые с июня по сентябрь, сотрудники предприятия и неравнодушные омичи убрали прибрежную линию озера Чередовое, участок набережной Тухачевского и территорию Центрального пляжа в Омске. А в апреле работники водоканала массово вышли на уборку городских улиц на общегородском субботнике, после которого не забыли проверить своих «подопечных» в парке 30-летия ВЛКСМ. Годом ранее водоканальцы высадили там березовую аллею и теперь регулярно проверяют саженцы, которые хорошо прижились и укоренились.

- Проект «Сад Сибири» - это вклад нашего предприятия в экологию города. Кроме различных волонтёрских акций, которые в течение года проходят в компании, мы традиционно участвуем в благоустройстве городской среды. Более века насчитывает летопись водоканала и нам небезразлична судьба Омска. И совсем неслучайно этот проект мы «связали» с рекой Иртыш, которая является главной водной артерией и единственным источником питьевой воды для омичей, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Именно о важности сохранения Иртыша, о рациональном потреблении ресурсов и о том, как речная вода становится питьевой, рассказывают юным омичам сотрудники водоканала на «Уроках чистой воды» - еще одном направлении волонтерской работы.

Добровольческие мероприятия не остаются незамеченными среди сотрудников, подобные акции получают большой отклик и многие из них становятся регулярными. В их числе сдача донорской крови, сбор макулатуры и использованных батареек.