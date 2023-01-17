В Омске в 2023 году по концессии построят спорткомплекс с бассейном на Московке

В здании будет два этажа. Один из них - подземный.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2023 году в микрорайоне «Московка-2» построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Новый спорткомплекс возведут на участке между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом. Подрядчик уже получил разрешение на строительство.
Согласно проектной документации, в здании площадь около 5 тысяч квадратных метров будет два этажа. Один из них - подземный. Большую часть спорткомплекса займет бассейн размером 25х16 метров на 6 дорожек.
Объект будет возведен при участии инвестора в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Напомним, ранее замминистра спорта Иван Колесник сообщил о подписании концессионного соглашения с инвестором.
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