В Омске в 2023 году по концессии построят спорткомплекс с бассейном на Московке

В здании будет два этажа. Один из них - подземный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в микрорайоне «Московка-2» построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Новый спорткомплекс возведут на участке между улицами Молодова, Лобова и Сибирским проспектом. Подрядчик уже получил разрешение на строительство.

Согласно проектной документации, в здании площадь около 5 тысяч квадратных метров будет два этажа. Один из них - подземный. Большую часть спорткомплекса займет бассейн размером 25х16 метров на 6 дорожек.

Объект будет возведен при участии инвестора в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, ранее замминистра спорта Иван Колесник сообщил о подписании концессионного соглашения с инвестором.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru