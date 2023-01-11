В Омске в 2023 году на деньги инвестора построят бассейн на Московке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в 2023 году построят по концессии построят бассейн на Московке. Об этом сегодня, 11 января, на пресс-конференции заявил Иван Колесник.

- Нами заключено концессионное соглашение, а также получены деньги из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт - норма жизни» на строительство бассейна на Московке. В работы с участием концессионера будут проводиться в 2023 году, - рассказал чиновник.

Отметим, также стало известно, что в Омской области появятся три умные спортплощадки. Две - в сельских районах, одна - в Омске.

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