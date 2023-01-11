В Омской области в 2023 году появятся три умные спортивные площадки

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В Омской области в течение 2023 года появятся три умные спортивные площадки. Ою этом сообщил первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник. По словам Колесника, они будут представлять собой мини-стадионы, оборудованные полем для занятий футболом с искусственным покрытием, площадками для волейбола и баскетбола, дорожками для бега и тренажерами. На объектах также разместят QR-коды. При наведении на них омичи смогут узнать программы тренировок.
- Две из умных площадок появятся в сельских районах, а именно в Полтавском и Исилькульском. Еще одну мультифункциональную зону смонтируют в Омске, - рассказал чиновник.
В каком месте будет расположен спортивный городской оазис, пока не сообщают.
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